В Смоленске пропал 13-летний мальчик

СЕГОДНЯ 14:21 2019-12-10T16:09:19+03:00

Ребенок почти сутки не выходит на связь с родителями и друзьями

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В Смоленске ищут пропавшего почти сутки назад 13-летнего мальчика. Ориентировку на поиск ребёнка опубликовал ПСО «Сальвар».

Сообщается, что в последний раз Марка Бабаева видели вечером 9 декабря. Он вышел из школы и пошел по улице Ново-Московская.

Мама Марка – Виктория Семкина – просит помочь с поисками. Женщина опубликовала в соцсетях свой номер телефона и просить писать ей личные сообщения в соцсети.

Фото: ПСО «Сальвар».

Приметы Марка

Среднее телосложение, рост 168 см, темно-русые волосы, носит длинную челку, синие глаза. Особые приметы – шрам на губе слева и на левой руке между пальцами.

В день исчезновения был одет в трехцветную толстовку с капюшоном, черную футболку, оранжевую с синим куртку, черные брюки военного образца, темные ботинки.

Отметим, за последние несколько дней — это третий случай исчезновения детей. Ранее Вязьме пропал 6-летний мальчик, а в Смоленске 9-летний подросток. Второго ребенка удалось найти спустя считанные часы после опубликования информации о поиске.

ИСТОЧНИК KP.RU