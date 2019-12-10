В Смоленске пропал 13-летний мальчик
В Смоленске ищут пропавшего почти сутки назад 13-летнего мальчика. Ориентировку на поиск ребёнка опубликовал ПСО «Сальвар».
Сообщается, что в последний раз Марка Бабаева видели вечером 9 декабря. Он вышел из школы и пошел по улице Ново-Московская.
Мама Марка – Виктория Семкина – просит помочь с поисками. Женщина опубликовала в соцсетях свой номер телефона и просить писать ей личные сообщения в соцсети.
Фото: ПСО «Сальвар».
Приметы Марка
Среднее телосложение, рост 168 см, темно-русые волосы, носит длинную челку, синие глаза. Особые приметы – шрам на губе слева и на левой руке между пальцами.
В день исчезновения был одет в трехцветную толстовку с капюшоном, черную футболку, оранжевую с синим куртку, черные брюки военного образца, темные ботинки.
Отметим, за последние несколько дней — это третий случай исчезновения детей. Ранее Вязьме пропал 6-летний мальчик, а в Смоленске 9-летний подросток. Второго ребенка удалось найти спустя считанные часы после опубликования информации о поиске.
ИСТОЧНИК KP.RU