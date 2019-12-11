2019-12-11T08:32:44+03:00
Общество

В Смоленске неизвестные ограбили две машины

Автоворы залезли в автомобили, разбив стекла
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
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В Смоленске неизвестные ограбили две машины: автоворы залезли в автомобили, разбив стекла. Инцидент произошел на улице Энгельса и Твардовского. О случившемся автомобилисты сообщили в паблике «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.

Сообщается, что преступники забрали все, что было внутри - от бумажек до документов на машину.

Написали ли владельцы машин заявление в полицию, не сообщается.

Ранее «КП» сообщала о похожем случае, произошедшем на Киселевке. Неизвестные выдрали из машины магнитолу. Ранее в соцсетях была размещена информация, что в микрорайоне замечены два подозрительных подростка, которые ходили в районе четных домов у 31-й школы с битой и рассматривали припаркованные машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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