Смоленскую набережную ждет ремонт

СЕГОДНЯ 11:48 2019-12-11T11:48:30+03:00

В 2020 году юбилейный объект подкрасят и отремонтируют освещение

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Владимирскую набережную в Смоленске ждет ремонт. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции губернатора Алексея Островского. В 2020 году юбилейный объект подкрасят и отремонтируют освещение.

- В настоящее время мы работаем с местными производителями красок и некоторые согласны часть ремонта выполнить бесплатно, - сообщил глава Смоленска Андрей Борисов. – Набережную нужно делать, она приходит в плачевное состояние.

Губернатор Алексей Островский отметил, что на набережной нужно многое переделывать и власти готовы это сделать.

Посмотреть пресс-конференцию губернатора Смоленской области можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU