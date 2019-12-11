Смоленскую набережную ждет ремонт
Владимирскую набережную в Смоленске ждет ремонт. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции губернатора Алексея Островского. В 2020 году юбилейный объект подкрасят и отремонтируют освещение.
- В настоящее время мы работаем с местными производителями красок и некоторые согласны часть ремонта выполнить бесплатно, - сообщил глава Смоленска Андрей Борисов. – Набережную нужно делать, она приходит в плачевное состояние.
Губернатор Алексей Островский отметил, что на набережной нужно многое переделывать и власти готовы это сделать.
Посмотреть пресс-конференцию губернатора Смоленской области можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU