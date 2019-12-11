2019-12-11T14:00:52+03:00
Общество

Жители Вязьмы решат судьбу Андрейковского дома культуры

Власти предложат людям проголосовать за капитальный ремонт аварийного здания или строительство нового
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Губернатор Смоленской области предложил вязьмичам решить судьбу местного Дома культуры.Губернатор Смоленской области предложил вязьмичам решить судьбу местного Дома культуры.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Жителям Вязьмы предложат самим решить судьбу Андрейковского дома культуры. Ранее, по словам главы района Инны Демидовой, здание было признано аварийным. В настоящее время оно законсервировано.

- Рассматривается проект реконструкции или строительства нового здания, но денег ни на то, ни на то, нет, - доложила губернатору в ходе пресс-конференции глава района.

Замгубернатора Полина Хомайко обратила внимание, что целесообразнее построить новое здание.

- Проект может быть включен в нацпроект «Культура» на 2023-2024 годы, на 2021-й-2022-й уже есть фронт работ, - сказала Полина Хомайко.

- Мне кажется, что лучше людям подождать, чтобы за федеральные деньги построить современный ДК. Глава района кивает, поддерживая позицию, но мы ее еще обсудим, - сказал Алексей Островский.

В ближайшее время в Андрейково пройдет сход граждан и будет выбран вариант решения проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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