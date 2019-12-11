Часть улицы Твардовского в Смоленске перекроют на время ремонта
Часть улицы Твардовского в Смоленске перекроют на время ремонта, сообщает комитет по информационной политике администрации города. С 11 по 20 декабря «Квадра» проведет работы на теплосети. Непосредственно ремонт будет вестись в районе дома №12.
- На время работ будет полностью перекрыта часть дороги в сторону улицы Чаплина (от улицы Володарского до улицы Герцена). Движение транспорта в обоих направлениях будет организовано по другой стороне дороге, - сообщили сотрудники администрации.
Ранее смоленский губернатор Алексей Островский уволил гендиректора Фонда капремонта домов. Глава региона остался недоволен сроками проведения строительных работ и их качеством. Кроме того, по распоряжению губернатора учреждение проверят силовики. Алексей Островский уверен, что будут возбуждены уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU