СЕГОДНЯ 17:03 2019-12-11T17:03:25+03:00

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Часть улицы Твардовского в Смоленске перекроют на время ремонта, сообщает комитет по информационной политике администрации города. С 11 по 20 декабря «Квадра» проведет работы на теплосети. Непосредственно ремонт будет вестись в районе дома №12.

- На время работ будет полностью перекрыта часть дороги в сторону улицы Чаплина (от улицы Володарского до улицы Герцена). Движение транспорта в обоих направлениях будет организовано по другой стороне дороге, - сообщили сотрудники администрации.

Ранее смоленский губернатор Алексей Островский уволил гендиректора Фонда капремонта домов. Глава региона остался недоволен сроками проведения строительных работ и их качеством. Кроме того, по распоряжению губернатора учреждение проверят силовики. Алексей Островский уверен, что будут возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU