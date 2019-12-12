СЕГОДНЯ 16:59 2019-12-12T16:59:39+03:00

Водка, коньяк, виски и табак продавались без лицензии

Изменить размер текста: A A

Двое смолян незаконно продавали контрафактный алкоголь и сигареты. В результате рейда полицейские изъяли 7200 бутылок «левой» водки, коньяка и виски, почти 10 тыс. сигарет и другой спиртосодержащей продукции.

- Обвиняемые занимались незаконной деятельностью - закупали и хранили этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию без соответствующей лицензии, - сообщил официальный представитель прокуратуры Смоленской области Александр Боровиков.

Все обнаруженное изъято, возбуждено уголовное дело. Фигуранты проходят по двум статьям уголовного кодекса - Незаконное производство, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий и производство, хранение и розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна. Соответствующее обвинительное заключение утвердил накануне зампрокурора области.

Ранее крупный склад наркотиков накрыли в областном центре. Более двух килограмм запрещенных веществ различного вида хранил у себя дома 25-летний мужчина.

По словам полицейских, задержали подозреваемого во время закладки свертка. Позднее мужчина признался, что скупал оптовые партии наркотиков, психотропных веществ, а затем расфасовывал их и сбывал.

ИСТОЧНИК KP.RU