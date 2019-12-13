В Смоленске утром привело к пробке ДТП из семи машин
Транспорт заблокировал один из рядов дороги на улице Шевченко
Фото: из архива отдела пропаганды областного УГИБДД,
Изменить размер текста:
Массовое ДТП на улице Шевченко в Смоленске привело к огромной пробке, сообщают очевидцы. Утром 13 декабря на дороге столкнулись семь машин. Сообщается, что транспорт полностью заблокировал один из рядов. Машины стоят недалеко от перекрестка с улицей Кирова.
Транспорту причинен механические повреждения. О пострадавших в аварии не сообщается.
Ранее камеры видеонаблюдения зафиксировали предполагаемого автовора, который охотился на имущество автомобилистов, оставленное в припаркованных машинах.
ИСТОЧНИК KP.RU