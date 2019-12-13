В Смоленской области ищут пропавшего дезориентированного мужчину

СЕГОДНЯ 09:31 2019-12-13T09:31:30+03:00

67-летний житель Вязьмы Анатолий Панков два дня не выходит на связь

Изменить размер текста: A A

В Смоленской области пропал дезориентированный мужчина. 67-летний житель Вязьмы Анатолий Панков с 11 декабря не выходит на связь.

- В среду он вышел из дома в районе улицы 25 Октября в Вязьме и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно, - пишут родные в соцсетях. - Периодами теряет чувство ориентации и может бездумно бродить по улицам.

Родные отмечают, что внешне Анатолий Павлович может отличаться от опубликованной выше фотографии. Фотография старая, в настоящее время он намного худее.

Ранее в столице региона искали подростка, который шел из вечерней школы и пропал. Через сутки ребенок вернулся домой.

ИСТОЧНИК KP.RU