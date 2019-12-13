2019-12-13T09:53:50+03:00
Происшествия

Ущерб МЖД от ДТП на переездах составил более 1 млн рублей

С начала 2019 года произошло 26 случаев столкновений автомобилей с поездами
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: пресс-служба МЖД.Фото: пресс-служба МЖД.
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Ущерб Московской железной дороги от дорожно-транспортных происшествий за 11 месяцев 2019 года превысил 1 млн рублей, сообщает пресс-служба компании. С начала 2019 года произошло 26 случаев столкновений автомобилей с поездами на железнодорожных переездах в границах МЖД (это на 13 случаев меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в том числе уменьшилось количество пострадавших с 44 до 9 человек (число погибших снизилось с 14 до 2 человек).

Основная причина ДТП – нарушение автомобилистами правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей. Все пострадавшие – водители и пассажиры автомобильного транспорта.

Для предотвращения таких происшествий железнодорожники ведут комплексную работу: капитальный и текущий ремонт переездов, оборудование их дополнительными устройствами безопасности, а также совместные с ГИБДД рейды. Только в ноябре этого года во время акции «Внимание, переезд!» проведено более 30 рейдов, проинструктировано около 1,5 тыс. водителей на 39 автопредприятиях.

Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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