СЕГОДНЯ 10:15 2019-12-13T10:15:32+03:00

Мужчины поругались во время застолья

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Тяжелую травму головы получил смолянин после ссоры с братом во время застолья, сообщает пресс-служба областного УМВД. Родственник схватил палку и несколько раз ударил 27-летнего мужчину. Позднее врачи диагностировали у неработающего смолянина закрытую черепно-мозговую травму, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Ссора произошла на почве употребления алкоголя, рассказали в УМВД. Задержанный мужчина связал свой поступок с состоянием опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU