Тяжелую травму головы получил смолянин после ссоры с братом
Мужчины поругались во время застолья
Фото: pixabay.com.
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Тяжелую травму головы получил смолянин после ссоры с братом во время застолья, сообщает пресс-служба областного УМВД. Родственник схватил палку и несколько раз ударил 27-летнего мужчину. Позднее врачи диагностировали у неработающего смолянина закрытую черепно-мозговую травму, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.
Ссора произошла на почве употребления алкоголя, рассказали в УМВД. Задержанный мужчина связал свой поступок с состоянием опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU