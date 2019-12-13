2019-12-13T10:15:32+03:00
Общество

Тяжелую травму головы получил смолянин после ссоры с братом

Мужчины поругались во время застолья
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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Тяжелую травму головы получил смолянин после ссоры с братом во время застолья, сообщает пресс-служба областного УМВД. Родственник схватил палку и несколько раз ударил 27-летнего мужчину. Позднее врачи диагностировали у неработающего смолянина закрытую черепно-мозговую травму, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Ссора произошла на почве употребления алкоголя, рассказали в УМВД. Задержанный мужчина связал свой поступок с состоянием опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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