Зимняя серия ралли спринта «У Мастера» откладывается ввиду неявки зимы
Зимняя серия ралли спринта «У Мастера» откладывается ввиду неявки зимы, сообщают организаторы. Ориентировочная дата проведения: 6-7 января.
Но есть и хорошая новость: если вы еще не отправили заявку на участие, у вас появилось время. Заявки принимаются по адресу den-batyk@yandex.ru. Обратите внимание: заявка, как и бронирование номера, принимается после уплаты взноса в 1500 рублей.
Организаторы также напоминают об обязательной страховке и наличии защитных шлемов во всех категориях. Перед участием необходимо ознакомиться с регламентом соревнований.
Подробную информацию о дальней судьбе зимней серии ралли-спринта можно узнать на сайте «КП-Смоленск» и на странице в ВК ралли-спринт «У мастера».
Напомним, предыдущие соревнования прошли в октябре. 6+
ИСТОЧНИК KP.RU