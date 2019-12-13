СЕГОДНЯ 13:33 2019-12-13T13:35:33+03:00

В связи с невозможностью проведения – по погодным условиям – первого этапа ралли-спринт «У Мастера» и кубка STELS в категории АТВ, старт данного этапа переносится

Изменить размер текста: A A

Зимняя серия ралли спринта «У Мастера» откладывается ввиду неявки зимы, сообщают организаторы. Ориентировочная дата проведения: 6-7 января.

Но есть и хорошая новость: если вы еще не отправили заявку на участие, у вас появилось время. Заявки принимаются по адресу den-batyk@yandex.ru. Обратите внимание: заявка, как и бронирование номера, принимается после уплаты взноса в 1500 рублей.

Организаторы также напоминают об обязательной страховке и наличии защитных шлемов во всех категориях. Перед участием необходимо ознакомиться с регламентом соревнований.

Подробную информацию о дальней судьбе зимней серии ралли-спринта можно узнать на сайте «КП-Смоленск» и на странице в ВК ралли-спринт «У мастера».

Напомним, предыдущие соревнования прошли в октябре. 6+

ИСТОЧНИК KP.RU