СЕГОДНЯ 16:56 2019-12-13T16:56:50+03:00

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В Смоленске проверят продавцов хвойных деревьев. Рейды ГИБДД совместно с государственными лесными инспекторами пройдут не только в местах продажи новогодних деревьев, но и на лесных участках, где они растут.

Сотрудники департамента по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания предупреждают, что в ходе операции будут проверяться даже автомобили, перевозящие сосны и ели. У водителей и продавцов главного атрибута новогоднего праздника должны быть при себе товарно-транспортные накладные установленного образца с соответствующими отметками поставщика, договоры купли – продажи.

Продажа деревьев в настоящее время запрещена. В регионе только недавно начались аукционы среди предпринимателей, по результатам которых лесничествами во временное пользование официально будут предоставлены участки для заготовки новогодних деревьев.

Жителей региона предупреждают: за вырубку ели и сосны предусмотрен штраф от 4-х до 300 тысяч рублей. Также нарушителям придется возместить нанесенный ущерб лесному фонду почти в таком же размере.

Сотрудники департамента обращаются и к смолянам, которые стали свидетелями незаконной вырубки деревьев. Сообщить о нарушении можно по телефону прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 или обратиться в департамент по телефону (4812) 38-02-78, 55-30-45, а также в полицию по телефону 102.

ИСТОЧНИК KP.RU