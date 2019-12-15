В парке Смоленска открылась новогодняя фотозона
Сделать снимки на память можно напротив пруда, где летом живут лебеди
Фото: ВКонтакте.
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В Лопатинском саду открылась новогодняя фотозона. Сотрудники парка украсили деревья, установили беседку и натянули разноцветные гирлянды. Сделать снимки на память можно напротив пруда, где летом живут лебеди.
Ранее на центральной площади города украсили новогоднюю ель. Смоляне в соцсетях оценили красоту искусственной красавицы и попросили, чтобы хвойный атрибут нового года поставили на площадке около ЦУМа.
Также на площади Ленина обустроен каток. Остается только ждать снега и морозов, чтобы в полной мере ощутить наступление праздника.
ИСТОЧНИК KP.RU