2019-12-15T13:49:45+03:00
Общество

В парке Смоленска открылась новогодняя фотозона

Сделать снимки на память можно напротив пруда, где летом живут лебеди
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
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В Лопатинском саду открылась новогодняя фотозона. Сотрудники парка украсили деревья, установили беседку и натянули разноцветные гирлянды. Сделать снимки на память можно напротив пруда, где летом живут лебеди.

Ранее на центральной площади города украсили новогоднюю ель. Смоляне в соцсетях оценили красоту искусственной красавицы и попросили, чтобы хвойный атрибут нового года поставили на площадке около ЦУМа.

Также на площади Ленина обустроен каток. Остается только ждать снега и морозов, чтобы в полной мере ощутить наступление праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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