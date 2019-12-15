В парке Смоленска открылась новогодняя фотозона

СЕГОДНЯ 13:49 2019-12-15T13:49:45+03:00

Сделать снимки на память можно напротив пруда, где летом живут лебеди

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В Лопатинском саду открылась новогодняя фотозона. Сотрудники парка украсили деревья, установили беседку и натянули разноцветные гирлянды. Сделать снимки на память можно напротив пруда, где летом живут лебеди.

Ранее на центральной площади города украсили новогоднюю ель. Смоляне в соцсетях оценили красоту искусственной красавицы и попросили, чтобы хвойный атрибут нового года поставили на площадке около ЦУМа.

Также на площади Ленина обустроен каток. Остается только ждать снега и морозов, чтобы в полной мере ощутить наступление праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU