2019-12-16T13:09:18+03:00
Общество

Продовольственный рынок построят в Духовщине Смоленской области

В настоящее время людям приходится покупать еду у проезжей части
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: администрация Смоленской области.Фото: администрация Смоленской области.
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Продовольственный рынок построят в Духовщине Смоленской области, сообщает пресс-служба обладминистрации. Место для его расположения уже выбрано и размежёвано.

Сообщается, что строительство рынка обойдется в 3,5 млн рублей. Часть денег – на благоустройство территории – будет выделено из бюджета поселения, вторая – на строительство рядов – из бюджета региона.

- В воскресенье побывал в Духовщинском районе, проконтролировал, как выполняется мое поручение об обустройстве новой площадки для рынка. С такой просьбой ко мне обратилась местная жительница во время радиоэфира на одной из популярных радиостанций. Сегодня стихийные точки торговли в Духовщине расположены, в частности, вдоль проезжей части. Это небезопасно и справедливо вызывает недовольство жителей. В 2020 году создадим полноценный крытый рынок, чтобы людям было и торговать, и покупать товары максимально комфортно, - написал Алексей Островский в соцсетях.

Сообщается, что участок под рынок выбирали исходя из пожеланий местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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