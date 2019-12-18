О поисках смолянина Влада Бахова готовят вторую часть передачи
Федеральные журналисты готовят вторую часть передачи о поисках смолянина Влада Бахова. Расследование дела вызвало у общественности еще больше вопросов.
Напомним, на днях телеканал «Россия 1» рассказал о расследовании таинственного исчезновения Влада в демидовском лесу. Ранее свое независимое расследование провели журналисты «Комсомольской правды» Наталья и Николай Варсеговы.
Родители Влада не намерены останавливаться и продолжат искать сына. Они намерены добиться, чтобы за расследование дела взялись опытные федеральные структуры. Одна из основных рассматриваемых версий случившегося – криминальная.
ИСТОЧНИК KP.RU