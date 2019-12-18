О поисках смолянина Влада Бахова готовят вторую часть передачи

СЕГОДНЯ 09:06 2019-12-18T09:09:21+03:00

Мама и отчим Влада рассказывают о поисках. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Расследование дела вызвало у федеральных журналистов и общественности еще больше вопросов

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Федеральные журналисты готовят вторую часть передачи о поисках смолянина Влада Бахова. Расследование дела вызвало у общественности еще больше вопросов.

Напомним, на днях телеканал «Россия 1» рассказал о расследовании таинственного исчезновения Влада в демидовском лесу. Ранее свое независимое расследование провели журналисты «Комсомольской правды» Наталья и Николай Варсеговы.

Родители Влада не намерены останавливаться и продолжат искать сына. Они намерены добиться, чтобы за расследование дела взялись опытные федеральные структуры. Одна из основных рассматриваемых версий случившегося – криминальная.

ИСТОЧНИК KP.RU