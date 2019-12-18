Смоляне просят передать дело Влада Бахова федеральным службам

СЕГОДНЯ 13:40 2019-12-18T13:40:05+03:00

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Смоляне просят передать дело о пропаже подростка Влада Бахова на расследование в федеральные правоохранительные структуры. Соответствующая петиция появилась на сайте change.org. Прошение адресовано Владимиру Путину, в следственный комитет Москвы и в федеральные органы власти России. В настоящее время документ подписали более 1600 человек.

- Меня трогает до слез эта история, я смолянка и у меня такого же возраста крестник и племянник, и поражает жестокость и бессердечность этих «друзей», с которыми Влад и был в тот день!.., - пишет автор петиции. - Для объективности всего этого процесса важно, чтобы Следственный комитет Москвы и Федеральные органы Законодательной, Исполнительной и Судебной Власти Москвы взяли под контроль это дело!.. Да, много детей пропадает и их находят, а тут по сути человека и его следов нет.

Подписать петицию можно, перейдя по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU