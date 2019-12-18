Артобъект в Смоленске украсили новогодними букетами
Клумбу-палитру преобразили к праздникам
Фото: администрация Смоленска.
Изменить размер текста:
Артобъект в Смоленске украсили новогодними букетами, сообщает пресс-служба городской администрации. Клумбу-палитру преобразили к праздникам: на вазоне разместили букеты из канадской ели с елочными шарами.
Сотрудники администрации отмечают, что украшение города к предстоящим праздникам продолжится.
Ранее в Лопатинском саду появилось несколько фотозон с гирляндами, а на площади Ленина установили и украсили главную городскую елку. А вот, чтобы на центральной площади заработал каток, нужен снег и хотя бы небольшие морозы, которых пока не прогнозируют.
ИСТОЧНИК KP.RU