СЕГОДНЯ 17:01 2019-12-18T17:01:54+03:00

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Артобъект в Смоленске украсили новогодними букетами, сообщает пресс-служба городской администрации. Клумбу-палитру преобразили к праздникам: на вазоне разместили букеты из канадской ели с елочными шарами.

Сотрудники администрации отмечают, что украшение города к предстоящим праздникам продолжится.

Ранее в Лопатинском саду появилось несколько фотозон с гирляндами, а на площади Ленина установили и украсили главную городскую елку. А вот, чтобы на центральной площади заработал каток, нужен снег и хотя бы небольшие морозы, которых пока не прогнозируют.

ИСТОЧНИК KP.RU