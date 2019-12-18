2019-12-18T17:01:54+03:00
Общество

Артобъект в Смоленске украсили новогодними букетами

Клумбу-палитру преобразили к праздникам
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: администрация Смоленска.Фото: администрация Смоленска.
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Артобъект в Смоленске украсили новогодними букетами, сообщает пресс-служба городской администрации. Клумбу-палитру преобразили к праздникам: на вазоне разместили букеты из канадской ели с елочными шарами.

Сотрудники администрации отмечают, что украшение города к предстоящим праздникам продолжится.

Ранее в Лопатинском саду появилось несколько фотозон с гирляндами, а на площади Ленина установили и украсили главную городскую елку. А вот, чтобы на центральной площади заработал каток, нужен снег и хотя бы небольшие морозы, которых пока не прогнозируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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