Расписание междугородних автобусов изменится на праздники в Смоленске
Некоторые рейсы отменят, а по ряду направлений пустят дополнительный транспорт
Фото: pixabay.com.
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Расписание междугородних автобусов изменится на праздники в Смоленске. На новогодних каникулах некоторые рейсы отменят, а по ряду направлений пустят дополнительный транспорт.
Так, например, 1 января можно будет уехать в Санкт-Петербург, Псков, Брянск, Москву, Витебск, Могилев, Гомель, Велиж, Вязьму, Верхнеднепровский, Дорогобуж, Гагарин, Демидов, Духовщину, Десногорск, Ельню, Глинку, Красный, Монастырщину, Озерный, Пржевальское, Рославль, Рудню, Сафоново, Хиславичи, Шумячи, Ярцево.
С графиком движения автобусов можно ознакомиться на сайте автовокзала.
ИСТОЧНИК KP.RU