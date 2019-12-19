2019-12-19T13:07:34+03:00
Общество

Расписание междугородних автобусов изменится на праздники в Смоленске

Некоторые рейсы отменят, а по ряду направлений пустят дополнительный транспорт
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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Расписание междугородних автобусов изменится на праздники в Смоленске. На новогодних каникулах некоторые рейсы отменят, а по ряду направлений пустят дополнительный транспорт.

Так, например, 1 января можно будет уехать в Санкт-Петербург, Псков, Брянск, Москву, Витебск, Могилев, Гомель, Велиж, Вязьму, Верхнеднепровский, Дорогобуж, Гагарин, Демидов, Духовщину, Десногорск, Ельню, Глинку, Красный, Монастырщину, Озерный, Пржевальское, Рославль, Рудню, Сафоново, Хиславичи, Шумячи, Ярцево.

С графиком движения автобусов можно ознакомиться на сайте автовокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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