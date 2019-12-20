2019-12-20T10:14:11+03:00
Общество

График работы МОРЭР ГИБДД в Смоленске изменится на праздники

Выходных будет три дня
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: из архива отдела пропаганды областного УГИБДД.Фото: из архива отдела пропаганды областного УГИБДД.
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График работы МОРЭР ГИБДД в Смоленске изменится на новогодние праздники, сообщил начальник первого отделения Павел Архипов. Выходных будет три дня - 1, 2 и 7 января.

- 3 и 4 января отделение работает без перерыва с 09:00 до 14:00, 5 и 6 января – с 09:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, (осуществляется прием заявителей, обратившихся через Единый портал государственных и муниципальных услуг); 8 января 2020 года – с 9:00 до 20:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

- С начала работы Единого портала госуслуг многие регистрационные процессы стали проще, - говорит полицейский. - Сервис экономит время и средства заявителей, избавляет от утомительных ожиданий в очередях и защищает от мошенничества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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