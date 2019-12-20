Полиция разыскивает дезертира в Смоленской области
Полиция разыскивает дезертира в Смоленской области. Военнослужащий контрактной службы Иван Лесных самовольно оставил воинскую часть в Сафоново 11 декабря.
Известно, что молодой человек проходил службу в гвардейском танковом полку. При себе Иван Лесных имеет паспорт и военный билет на свое имя.
Фото: ВКонтакте.
За информацию о местонахождении военнослужащего обещают вознаграждение. Передать информацию можно командиру взвода военной полиции Сергею Булгакову по телефону - +7 930 897 92 81.
Также в Смоленской области не прекращаются поиски смоленского подростка Влада Бахова, который пропал после пикника по случаю Дня рождения знакомого в лесу под Демидовом. 9 месяцев родные, полиция и добровльцы не могут найти мальчика. Ранее свое независимое расследование провели журналисты «Комсомольской правды» Наталья и Николай Варсеговы.
ИСТОЧНИК KP.RU