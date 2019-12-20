СЕГОДНЯ 16:57 2019-12-20T16:57:07+03:00

Преступники пользовались одной схемой: говорили, что с карты собеседника пытаются снять деньги

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Мошенники «обчистили» трех смолян за сутки. Жители региона перед новогодними праздниками остались без 115 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Мошенники использовали одну и ту же схему: представлялись сотрудниками банка и говорили, что с карты собеседника пытались списать деньги. После чего держатели карт называли свои данные и банковские счета через некоторое время действительно обнулялись.

Полицейские обращаются к жителям региона и убедительно просят проявлять бдительность в беседе с третьими лицами. Незнакомцам нельзя сообщать свои данные, пин-коды карты и цифры, опубликованные на оборотной стороне «пластика».

ИСТОЧНИК KP.RU