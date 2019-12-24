СЕГОДНЯ 10:54 2019-12-24T10:54:16+03:00

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В Смоленске стартовали соревнования по сбору батареек, сообщает пресс-служба администрации региона. В состязании участвуют школьники.

- Акция направлена на экологическое воспитание подрастающего поколения, привлечение внимания общественности к проблемам обращения с ТКО, в том числе – к раздельному сбору и повторному применению отходов, снижению их негативного воздействия на окружающую среду и содействию рациональному использованию природных ресурсов, - рассказали в администрации.

В настоящее время среди участников все 43 школы города. Ранее в учреждениях были установлены специальные контейнеры и пакеты Duracell. Задача ребят – собрать как можно больше использованных батареек любых производителей.

Отмечается, что акция завершится 31 января, после чего региональный оператор транспортирует собранные источники малого тока для переработки на завод в Челябинск. А школы-победители получат грамоты администрации региона и ценные призы.

Отметим, в настоящее время в Смоленской области открыты 24 пункта приема ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока. В Смоленске из семь – на ул. Генерала Паскевича, д. 13; Тенишевой, д. 4а; Ново-Московской, д. 2/8; пл. Ленина, д. 1; Октябрьской Революции, д. 14а; Кловской, д. 13;

ИСТОЧНИК KP.RU