Жители четырех улиц останутся без горячей воды и отопления в Смоленске
Жители четырех улиц останутся без горячей воды и отопления в Смоленске, сообщает пресс-служба филиала ПАО «Квадра». С 08.00 27 декабря специалисты компании будут ремонтировать ветхий участок теплосети в районе улицы Нормандии-Неман.
- Подача воды и тепла будет приостановлена по следующим адресам: ул. Н-Неман (дома №23а, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 37), Нахимова (№17, 21, 29б, 31, 33, 35), Ак. Петрова, №14 и Полтавской, №8.
Закончить работы обещают до 18.00.
Ранее в Смоленске на ряде улиц отключали холодную воду. Ремонтные работы накануне Нового года проводил «Горводоканал».
ИСТОЧНИК KP.RU