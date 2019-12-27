2019-12-27T06:44:56+03:00
Общество

Жители четырех улиц останутся без горячей воды и отопления в Смоленске

Коммунальщики заменят ветхий участок теплосети
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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Жители четырех улиц останутся без горячей воды и отопления в Смоленске, сообщает пресс-служба филиала ПАО «Квадра». С 08.00 27 декабря специалисты компании будут ремонтировать ветхий участок теплосети в районе улицы Нормандии-Неман.

- Подача воды и тепла будет приостановлена по следующим адресам: ул. Н-Неман (дома №23а, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 37), Нахимова (№17, 21, 29б, 31, 33, 35), Ак. Петрова, №14 и Полтавской, №8.

Закончить работы обещают до 18.00.

Ранее в Смоленске на ряде улиц отключали холодную воду. Ремонтные работы накануне Нового года проводил «Горводоканал».

ИСТОЧНИК KP.RU

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