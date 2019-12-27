СЕГОДНЯ 13:12 2019-12-27T13:12:28+03:00

Первый турнир пройдет в апреле 2020 года

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В Смоленске откроют для соревнований стадион «Крылья Советов», сообщает пресс-служба администрации региона. Первый турнир пройдет в апреле 2020 года.

- 16-18 апреля запланирован «Месячник «Я за здоровый образ жизни». На стадионе пройдут соревнования по бегу на короткие и длинные дистанции и метание спортивного снаряда. 23-24 апреля состоятся ежегодные Межрегиональные соревнования по легкой атлетике. В мае и сентябре - турнир по легкой атлетике. 22-24 сентября - Межрегиональные соревнования по метанию спортивных снарядов (ядра, копья, молота, диска).

Сотрудники администрации обращают внимание, что стадион будет открыт для свободного посещения в будние дни с 6.30 до 9.00 и с 18.00 до 21.00; в субботу и воскресенье – с 7.00 до 21.00.

Ранее власти региона обращали внимание, что в ближайшие годы в Смоленской области появится больше новых спортивных объектов. В Смоленске и Сычевке построят ФОКи, в Пригорском – спортивную площадку, ряд футбольных полей обретет новое искусственное покрытие с дорожками для занятий легкой атлетикой и др. Также в ряде спортивных школ будет обновлен инвентарь.

Планируется, что к 2024 году более половины смолян будут заниматься спортом.

ИСТОЧНИК KP.RU