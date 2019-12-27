СЕГОДНЯ 15:06 2019-12-27T15:06:54+03:00

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В Смоленской области появится паломническая гостиница. Двухэтажное здание напротив памятника Михаилу Кутузову ждет реставрация. Тендер на проведение работ стоимостью в 10,7 млн рублей, опубликованы на РосТендер. К реставрации планируют приступить в 2020 году.

Отметим, палаты на Соборной горе построены 1774 году и являются памятником культурного наследия федерального значения. С 2012 года строение не эксплуатировалось, а ранее там располагались коммунальные квартиры. В настоящее время здание из муниципальной собственности передано епархии. Основная задача планируемой реконструкции - сделать путь в святую обитель более доступным, а пребывание паломников там максимально удобным.

Ранее стало известно, что подобный центр появится и в Самарской области. Благословения на его создание попросил у Патриарха Кирилла губернатор Дмитрий Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU