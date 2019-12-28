СЕГОДНЯ 12:34 2019-12-28T12:34:25+03:00

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Новогодний велокросс пройдет в Смоленске, сообщают активисты велодвижения «Смоленск велосипедный». Спортсменам предлагают преодолеть более 10 километров - 6 кругов по 1,7 км. Сбор участников состоится в 13.30 29 декабря.

– Стартовый взнос при условии предварительной регистрации – отсутствует. Без предварительной регистрации взнос увеличивается до 200 рублей. Предварительная регистрация закрывается ровно в полночь перед гонкой. Не пропустите момент! – пишут огранизаторы.

Пройти регистрацию можно здесь. Посмотреть на предварительную версию круга тут.

ИСТОЧНИК KP.RU