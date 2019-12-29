2019-12-29T08:47:07+03:00
Общество

Стало известно, как будет выглядеть обновленный скейт парк в Смоленске

Подрядчик приступил к изготовлению новых фигур для площадки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
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Власти Смоленска показали, как будет выглядеть обновленный скейт парк в Смоленске. В настоящее время подрядчик приступил к изготовлению новых фигур для площадки. Сообщается, что старые трамплины будут полностью демонтированы, а на их месте появится новый скейт парк с большими эйр и стрит секциями.

Установка конструкций начнется в апреле, отмечают в администрации. Открыть обновленный скейт-парк планируют в мае 2020 года.

Ранее в столице региона обсуждался вопрос по строительству папм-трека - трассы, представляющей собой чередование ям, кочек для тренировок велосипедистов. Построить ее планировали в Реадовском парке около детской площадки. О времени строительства пока не сообщалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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