2019-12-30T08:13:51+03:00
Общество

В Смоленской области в декабре выросли свежие лисички

Зимний месяц принес жителям региона сюрпризы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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В Смоленской области в декабре выросли свежие лисички. Фотографии очередного зимнего сюрприза опубликовали смоляне в соцсетях.

Ранее жители региона показывали как набухают почки на деревьях и распускаются подснежники. А в конце октября появились одуванчики. Необычно теплая для середины октября погода внесла изменения в ход привычных событий. Обычно эти растения цветут весной до появления первой травы, редко летом, а осенью обычно запасают питательные вещества и закладывают бутоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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