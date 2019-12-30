В Смоленской области в декабре выросли свежие лисички
Зимний месяц принес жителям региона сюрпризы
ФОТО: ВКонтакте.
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В Смоленской области в декабре выросли свежие лисички. Фотографии очередного зимнего сюрприза опубликовали смоляне в соцсетях.
Ранее жители региона показывали как набухают почки на деревьях и распускаются подснежники. А в конце октября появились одуванчики. Необычно теплая для середины октября погода внесла изменения в ход привычных событий. Обычно эти растения цветут весной до появления первой травы, редко летом, а осенью обычно запасают питательные вещества и закладывают бутоны.
ИСТОЧНИК KP.RU