СЕГОДНЯ 08:51 2019-12-30T08:51:38+03:00

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В Смоленской области неизвестные сливают бензин с машин. Об увиденном сообщил очевидец в паблике "Главное в Рославле" ВКонтакте.

- Ездят хулиганы на "99-й". Сейчас пытались слить бензин в 15 микрорайоне, у второго дома с машины "Ока", припаркованной около 3 подъезда. Но что-то не получились,тот, кто пытался слить бензин, быстро сел в машину и они уехали. Номер не запомнила, это было около 2-х часов ночи, - написала женщина в соцсетях.

Пользователи паблика посоветовали жителям дома купить лазерные указки.

- Хорошо отпугивает хулиганов, или тех, кто под окнами шумит ночью, - написали пользователи соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU