СЕГОДНЯ 06:06 2019-12-31T06:06:27+03:00

Смоляне определят судьбу трамвая на улице Дзержинского в Смоленске. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

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Смоляне определят судьбу трамвая на улице Дзержинского в Смоленске. На сайте городской администрации появился опрос по поводу восстановления сообщения.

Сотрудники администрации спрашивают у жителей региона не против ли они возвращения электротранспорта. Отмечается, что строительство трамвайных путей принесет плюсы и минусы. С одной стороны, люди быстрее смогут добираться до Заднепровья на электротранспорте, с другой — снизится пропускная способность для автобусов и автомобилей.

В настоящее время свое мнение высказало почти 700 человек. При этом почти 70 процентов опрошенных проголосовали за возобновление сообщения.

Напомним, ранее инициативу по возвращению путей высказали активисты. Губернатор Алексей Островский отметил, что рассмотрение этого вопроса займет не мало времени.

Высказать свое мнение можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU