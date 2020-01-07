Смоляне встретили Рождество Христово
Смоляне встретили Рождество Христово. Во всех храмах региона прошли праздничные богослужения. Также каждый приход постарался подготовить свой храм к встрече светлого праздника, установив вертепы, елки и другие украшения, создав ещё более праздничную атмосферу. В полночь с 6 на 7 января 2020 года, в праздник Рождества в Смоленском Свято-Успенском кафедральном соборе состоялась Божественная литургия. Богослужение совершил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор.
Фото: Смоленская митрополия.
- Во время литургии ключарь собора протоиерей Григорий Трубин зачитал Рождественское Послание клиру, монашествующим и мирянам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, - сообщает пресс-служба Смоленской митрополии. - В конце богослужения правящий архиерей и священнослужители вознесли молитвы у иконы Рождества Христова.
Фото: Смоленская митрополия.
После состоялся праздничный концерт и колядки. Для верующих была развернута работа полевой кухни.
Фото: Смоленская митрополия.
Ранее "КП" сообщала, что в Рождественскую ночь время работы общественного транспорта было продлено.
ИСТОЧНИК KP.RU