7 Янв. 2020 2020-01-07T09:56:33+03:00

В храмах совершены богослужения, во время которых были благословлены хлебы, пшеница, вино и елей

Изменить размер текста: A A

Смоляне встретили Рождество Христово. Во всех храмах региона прошли праздничные богослужения. Также каждый приход постарался подготовить свой храм к встрече светлого праздника, установив вертепы, елки и другие украшения, создав ещё более праздничную атмосферу. В полночь с 6 на 7 января 2020 года, в праздник Рождества в Смоленском Свято-Успенском кафедральном соборе состоялась Божественная литургия. Богослужение совершил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор.

Фото: Смоленская митрополия.

- Во время литургии ключарь собора протоиерей Григорий Трубин зачитал Рождественское Послание клиру, монашествующим и мирянам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, - сообщает пресс-служба Смоленской митрополии. - В конце богослужения правящий архиерей и священнослужители вознесли молитвы у иконы Рождества Христова.

Фото: Смоленская митрополия.

После состоялся праздничный концерт и колядки. Для верующих была развернута работа полевой кухни.

Фото: Смоленская митрополия.

Ранее "КП" сообщала, что в Рождественскую ночь время работы общественного транспорта было продлено.

ИСТОЧНИК KP.RU