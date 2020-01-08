8 Янв. 2020 2020-01-08T12:01:34+03:00

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Смолянин избил посетительницу кафе, сообщает пресс-служба областного УМВД. Инцидент произошел в Ленинском районе областного центра.

Со слов 25-летней пострадавшей, сначала неизвестный мужчина начал ее оскорблять, а затем ударил по лицу и голове. Медики квалифицировали полученные травмы, как легкий вред здоровью. Задержанный зачинщик конфликта признался в рукоприкладстве и пояснил, что перешел рамки приличия из-за своего нетрезвого состояния.

Под Смоленском задержан вандал, разгромивший кладбище в Дорогобужском районе в ноябре 2019 года. Мужчина признался, что повредил плиты и ограждения на нескольких могилах, когда находился в нетрезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU