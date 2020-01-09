В Смоленске несколько дел завели за продажу снюсов
В Смоленске несколько дел завели за продажу снюсов, сообщает региональный Роспотребнадзор. Курительными смесями торговали без разрешительных документов.
- В ходе рейда удалось обнаружить четыре ларька, где торгуют снюсами. Возбуждены административные дела, - сообщили в ведомстве.
Ранее стало известно, что депутаты облдумы намерены проголосовать за запрет продажи табака. Глава регионального парламента Игорь Ляхов обратил внимание на серьезный вред, который могут принести снюсы подрастающему поколению, и рекомендовал депутатам провести всю работу в сжатые сроки - в начале 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU