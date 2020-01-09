9 Янв. 2020 2020-01-09T08:24:26+03:00

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В Смоленске несколько дел завели за продажу снюсов, сообщает региональный Роспотребнадзор. Курительными смесями торговали без разрешительных документов.

- В ходе рейда удалось обнаружить четыре ларька, где торгуют снюсами. Возбуждены административные дела, - сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что депутаты облдумы намерены проголосовать за запрет продажи табака. Глава регионального парламента Игорь Ляхов обратил внимание на серьезный вред, который могут принести снюсы подрастающему поколению, и рекомендовал депутатам провести всю работу в сжатые сроки - в начале 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU