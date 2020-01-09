9 Янв. 2020 2020-01-09T10:49:19+03:00

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В Смоленске на третьи сутки нашли пропавшего пенсионера. Радостная новость об окончании поисков поступила утром 9 января. Мужчина найден живым.

Напомним, 62-летний Николай Чеблуков из Красного Бора потерялся 6 января, сообщает ПСО "Сальвар". Местные жители писали в соцсетях, что часто видели пенсионера с удочкой у Ключевого озера.

Ранее в Рославле нашли тело пропавшей женщины. Галину Чудинову искали почти неделю. Местные жители сообщают, что пенсионерка замерзла.

ИСТОЧНИК KP.RU