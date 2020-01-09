В Смоленске на третьи сутки нашли пропавшего пенсионера
62-летний Николай Чеблуков потерялся 6 января
Фото: ПСО "Сальвар".
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В Смоленске на третьи сутки нашли пропавшего пенсионера. Радостная новость об окончании поисков поступила утром 9 января. Мужчина найден живым.
Напомним, 62-летний Николай Чеблуков из Красного Бора потерялся 6 января, сообщает ПСО "Сальвар". Местные жители писали в соцсетях, что часто видели пенсионера с удочкой у Ключевого озера.
Ранее в Рославле нашли тело пропавшей женщины. Галину Чудинову искали почти неделю. Местные жители сообщают, что пенсионерка замерзла.
ИСТОЧНИК KP.RU