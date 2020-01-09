Смоленск занял лидирующие позиции в рейтинге городов России
Регион уступил Чебоксарам, Нальчику, Курску, Севастополю, Владивостоке и Пензе
Смоленск занял лидирующие позиции в рейтинге городов России.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленск занял лидирующие позиции в рейтинге городов России "Национальный выбор", уступив шести городам - Чебоксарам, Нальчику, Курску, Севастополю, Владивостоке и Пензе. Регион занял 7 место из 83-х. За Смоленщину отдали голоса 89649 тысяч человек.
Годом ранее наш регион был на 22 месте, а победителями признаны Владикавказ, Владивосток и Чебоксары.
ИСТОЧНИК KP.RU