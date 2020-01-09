9 Янв. 2020 2020-01-09T12:00:24+03:00

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Смоленск занял лидирующие позиции в рейтинге городов России "Национальный выбор", уступив шести городам - Чебоксарам, Нальчику, Курску, Севастополю, Владивостоке и Пензе. Регион занял 7 место из 83-х. За Смоленщину отдали голоса 89649 тысяч человек.

Годом ранее наш регион был на 22 месте, а победителями признаны Владикавказ, Владивосток и Чебоксары.

ИСТОЧНИК KP.RU