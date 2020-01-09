9 Янв. 2020 2020-01-09T16:44:56+03:00

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В Смоленске на площадке А-Клуба выступила группа MegaloMania Acoustic. Акустический дуэт двух профессионалов, показал музыку 90-х под другим углом зрения в Рождество.

– Сначала мы выступали в большом коллективе, потом решили создать дуэт, стали выступать и оказались востребованными. Кроме того, большим коллективом сложно гастролировать на дальние расстояния, а вдвоем мы посетили много чудесных городов, – признаются Александр Юров и Артем Воинов. – Сегодня в нашем сет-листе не набившая оскомину «дискотека 90-х», а другая музыка, рок высшей пробы, отлично знакомый вам по репертуару MTV тех лет. Soundgarden и Nirvana, RHCP и Lou Reed и еще дюжина лучших треков 90-х – в оригинальном, мягком акустическом звучании. Спокойная музыка для тех, кто никуда не торопится, рок для тех, кто умеет слушать. Мы хотим, чтобы у людей не исчезала любовь к музыке. Для нас это как жизненный фон. Без нее сложно.

В Смоленске выступила группа MegaloMania Acoustic.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленск коллектив приезжает шестой год подряд. Музыканты любят город и его жителей, которые всегда отвечают им взаимностью, приходя на концерты.

В Смоленске выступила группа MegaloMania Acoustic.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

– Раньше мы с Артемом приезжали на «майские», но последние годы «звезды ложатся» так, что концерты проходят в Рождество, – говорит Александр, складывая вещи, чтобы быстро вернуться в Москву и подготовиться к новому выступлению. Впереди Иркутск и Красноярск.

– Спасибо Смоленску за теплый прием, мы обязательно вернемся, – добавляет Артем, обещая, что в следующей программе будут новые «хиты», которые также покорят зрителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/753754" frameborder="0"></iframe> В Смоленске выступила группа MegaloMania Acoustic.Музыканты показали музыку 90-х под другим углом зрения.Виктория НИКОЛЬСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU