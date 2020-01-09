Работа нового колеса обозрения в Смоленске будет приостановлена
Аттракцион покатает людей еще четыре дня
Фото: ВКонтакте.
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Работа нового колеса обозрения в Смоленске будет приостановлена, сообщают представители владельца аттракциона. Аттракцион покатает людей еще четыре дня - до 22.00 12 января 2020 года. О причинах приостановки работы колеса, которое с 25 декабря пользовалось у туристов и жителей региона огромным спросом, не сообщается.
Ранее на новогодних каникулах аттракцион временно приостанавливал работу. Сообщалось, что причиной послужил сильный ветер.
ИСТОЧНИК KP.RU