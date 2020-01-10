Страшное смертельное ДТП произошло под Смоленском
Страшное смертельное ДТП произошло под Смоленском около 18.00 10 января, сообщают очевидцы в соцсетях. На трассе в районе деревни Буценино столкнулись «Лада Калина» и «Рено».
По словам автомобилистов, водитель отечественного авто резко выскочил на встречную полосу и на скорости «влетел» в иномарку. От удара машины разбросало по проезжей части, одна из них превратилась в груду металла.
Отмечается, что двое человек пострадали - водитель иномарки и пассажир «Лады», а другой водитель получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте аварии.
На месте случившегося работают сотрудники ГИБДД. Движение на участке дороги затруднено.
ИСТОЧНИК KP.RU