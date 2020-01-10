2020-01-10T09:45:21+03:00
Происшествия

Страшное смертельное ДТП произошло под Смоленском

Легковые машины после столкновения друг с другом превратились в груду металла
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
Изменить размер текста:

Страшное смертельное ДТП произошло под Смоленском около 18.00 10 января, сообщают очевидцы в соцсетях. На трассе в районе деревни Буценино столкнулись «Лада Калина» и «Рено».

По словам автомобилистов, водитель отечественного авто резко выскочил на встречную полосу и на скорости «влетел» в иномарку. От удара машины разбросало по проезжей части, одна из них превратилась в груду металла.

Отмечается, что двое человек пострадали - водитель иномарки и пассажир «Лады», а другой водитель получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте аварии.

На месте случившегося работают сотрудники ГИБДД. Движение на участке дороги затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смоленские следователи нашли подозреваемого в убийстве рославльчанина
Двое мужчин погибли при пожаре в нежилом доме в Ельне
В Смоленской области инвалида оставили без жилья
Смоленские добровольцы отчитались об итогах поисковых работ
Страшное смертельное ДТП произошло под Смоленском
В декабре в Смоленске родилось пять двоен
Более 25 нелегалов задержали в Смоленской области
В Смоленской области парня убили на глазах у прохожих
Работа нового колеса обозрения в Смоленске будет приостановлена
В Смоленске выступила группа MegaloMania Acoustic
Смолянка хотела выпить за годовщину свадьбы с мужем в тюрьме
Зимняя серия гонок ралли-спринт «У мастера» пройдет в Дятьково в выходные
В Смоленской области в Рождество мужчина убил бывшую жену
Смоленск занял лидирующие позиции в рейтинге городов России