10 Янв. 2020 2020-01-10T09:45:21+03:00

Легковые машины после столкновения друг с другом превратились в груду металла

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Страшное смертельное ДТП произошло под Смоленском около 18.00 10 января, сообщают очевидцы в соцсетях. На трассе в районе деревни Буценино столкнулись «Лада Калина» и «Рено».

По словам автомобилистов, водитель отечественного авто резко выскочил на встречную полосу и на скорости «влетел» в иномарку. От удара машины разбросало по проезжей части, одна из них превратилась в груду металла.

Отмечается, что двое человек пострадали - водитель иномарки и пассажир «Лады», а другой водитель получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте аварии.

На месте случившегося работают сотрудники ГИБДД. Движение на участке дороги затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU