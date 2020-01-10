2020-01-10T10:30:23+03:00
Общество

Смоленские добровольцы отчитались об итогах поисковых работ

185 человек нашли живыми, 19-ть погибли
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ПСО "Сальвар".Фото: ПСО "Сальвар".
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Смоленские добровольцы отчитались об итогах поисковых работ. В 2019 году волонтеры ПСО "Сальвар" нашел живыми 185 человек, из которых 38 - дети. 8 погибли, 19 числятся пропавшими.

- Всего в 2019 году на поиск поступило 298 заявок, что вдвое больше по сравнению с предыдушим годом, - сообщили "сальваровцы". - Также продолжает стремительно расти количество добровольцев, желающих вступить в отряд.

Одним из пропавших без вести считается смоленский подросток Влад Бахов. Мальчик пропал в апреле 2019 года и до сих пор о его судьбе ничего не известно. Почитать страшную историю исчезновения парня можно здесь. Журналисты "Комсомолки" пообщались с экспертом, который дал оценку поведению участников вечеринки, после которой пропал мальчик, и взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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