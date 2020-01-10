2020-01-10T11:07:48+03:00
Происшествия

В Смоленской области инвалида оставили без жилья

Мужчина сначала был признан нуждающимся в получении квадратных местров, но вынужден был снимать квартиру, а сейчас и вовсе остался без крыши над головой и льгот
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: пресс-служба регионального СКР.Фото: пресс-служба регионального СКР.
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В Смоленской области 59-летнего инвалида оставили без жилья: житель деревни Соино Хиславичского района "был признан нуждающимся в улучшении жилищных условий, но для производства капитального ремонта администрацией было предложено временно снять жилье, а в последствии мужчина был снят с регистрационного учета без предоставления другого жилья", - рассказали сотрудники пресс-службы регионального СКР.

- В настоящее время смолянин находится в тяжелой жизненной ситуации, не имеет постоянной регистрации и не может получать дополнительные социальные льготы, - добавили сотрудники ведомства.

Фото: пресс-служба регионального СКР.

Фото: пресс-служба регионального СКР.

О вопиющей ситуации стало известно в ноябре 2019 года в ходе личного приема, который провел глава следственного ведомства Анатолий Уханов и зампредседателя Госдумы Сергей Неверов.

В настоящее время по факту халатности должностных лиц администрации Соинского сельского поселения возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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