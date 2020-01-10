2020-01-10T15:19:37+03:00
Общество

В Смоленске откроют несколько катков и лыжных баз

Площадки будут работать до весны при наличии приемлемых погодных температур
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске откроют несколько катков и лыжных баз.В Смоленске откроют несколько катков и лыжных баз.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске откроют несколько катков и лыжных баз, сообщает комитет по информационной политике городской администрации. Взять лыжи на прокат можно будет в доме 20в на улице Черняховского, в ДС "Юбилейный" в СГАФКСиТ и СОК "Смена". Катки с пунктами проката инвентаря заработают на площади Ленина, за энергоинститутом, в ЦПКиО, у бассейна "Дельфин" на Покровке, у ТЦ "Кутузов" на Кутузова, 11б. Хоккейные коробки - на площади Ленина и за энергоинститутом.

В администрации отмечают, что площадки будут работать до весны при наличии приемлемых погодных температур. А пока смоляне и гости города могут насладиться лишь массовым катанием, которое регулярно проходит в Ледовом дворце на улице 25 Сентября, в СГАФКСиТ и ДС "Юбилейный".

ИСТОЧНИК KP.RU

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