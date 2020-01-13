2020-01-13T08:17:39+03:00
Общество

Красивые скульптуры из снега украсили один из дворов Смоленска

Снегурочку и русалочку слепила жительница микрорайона Королевка, чтобы порадовать окружающих
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: "Новая Королёвка (Смоленск)" ВКонтакте.Фото: "Новая Королёвка (Смоленск)" ВКонтакте.
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Выпавший в минувшие выходные снег, подтолкнул смолян на подвиги: удивительной красоты скульптуры украсили один из дворов Смоленска. Снегурочку и русалочку слепила жительница микрорайона Королевка, чтобы порадовать окружающих.

Местные жители восхитились красотой снежных красавиц и отметили талант автора.

- Это шедеврально, - написали смоляне в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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