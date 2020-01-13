Красивые скульптуры из снега украсили один из дворов Смоленска
Снегурочку и русалочку слепила жительница микрорайона Королевка, чтобы порадовать окружающих
Фото: "Новая Королёвка (Смоленск)" ВКонтакте.
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Выпавший в минувшие выходные снег, подтолкнул смолян на подвиги: удивительной красоты скульптуры украсили один из дворов Смоленска. Снегурочку и русалочку слепила жительница микрорайона Королевка, чтобы порадовать окружающих.
Местные жители восхитились красотой снежных красавиц и отметили талант автора.
- Это шедеврально, - написали смоляне в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU