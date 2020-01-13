13 Янв. 2020 2020-01-13T08:45:24+03:00

В Смоленской области побит рекорд по количеству осадков. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Самым снежным за последние 22 года стало 11 января

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В Смоленской области побит рекорд по количеству осадков, сообщают синоптики в паблике "Погода в Смоленске и области" ВКонтакте.

- Новое значение составило 10,6 мм против 10,1 мм, зафиксированных 11 января 1998 года, - сообщают администраторы паблика.

Между тем, настоящая зима не спешит придти в регион. Всю предстоящую неделю столбики термометра будут "прыгать" с минуса на плюс.

ИСТОЧНИК KP.RU