2020-01-13T08:45:24+03:00
Общество

В Смоленской области побит рекорд по количеству осадков

Самым снежным за последние 22 года стало 11 января
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области побит рекорд по количеству осадков.В Смоленской области побит рекорд по количеству осадков.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области побит рекорд по количеству осадков, сообщают синоптики в паблике "Погода в Смоленске и области" ВКонтакте.

- Новое значение составило 10,6 мм против 10,1 мм, зафиксированных 11 января 1998 года, - сообщают администраторы паблика.

Между тем, настоящая зима не спешит придти в регион. Всю предстоящую неделю столбики термометра будут "прыгать" с минуса на плюс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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