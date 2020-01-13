2020-01-13T09:43:01+03:00
Общество

Компания волков и кабанов попала на видео в "Смоленском Поозерье"

7 животных встретились на подкормочной площадке и не проявили агрессии друг к другу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Компания пятерых волков и двух кабанов попала в фотоловушку в "Смоленском Поозерье". Животные встретились на подкормочкой площадке и веди себя дружелюбно по отношению друг другу, ни разу не проявив агрессии.

- Редко можно увидеть такие кадры, жаль сюжет совсем короткий, подвела техника, - пишут авторы видео в паблике "Живая природа" ВКонтакте.

Ранее сотрудники нацпарка просили поддержать популяцию зубров, которая обитает в Поозерье. Узнать больше о животных и виде поддержки можно здесь.

Компания волков и кабанов попала на видео в "Смоленском Поозерье".7 животных встретились на подкормочкой площадке и не проявили агрессии друг к другу! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24