13 Янв. 2020 2020-01-13T09:43:01+03:00

7 животных встретились на подкормочной площадке и не проявили агрессии друг к другу

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Компания пятерых волков и двух кабанов попала в фотоловушку в "Смоленском Поозерье". Животные встретились на подкормочкой площадке и веди себя дружелюбно по отношению друг другу, ни разу не проявив агрессии.

- Редко можно увидеть такие кадры, жаль сюжет совсем короткий, подвела техника, - пишут авторы видео в паблике "Живая природа" ВКонтакте.

Ранее сотрудники нацпарка просили поддержать популяцию зубров, которая обитает в Поозерье. Узнать больше о животных и виде поддержки можно здесь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/754336" frameborder="0"></iframe> Компания волков и кабанов попала на видео в "Смоленском Поозерье".7 животных встретились на подкормочкой площадке и не проявили агрессии друг к другу! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU