Компания волков и кабанов попала на видео в "Смоленском Поозерье"
Компания пятерых волков и двух кабанов попала в фотоловушку в "Смоленском Поозерье". Животные встретились на подкормочкой площадке и веди себя дружелюбно по отношению друг другу, ни разу не проявив агрессии.
- Редко можно увидеть такие кадры, жаль сюжет совсем короткий, подвела техника, - пишут авторы видео в паблике "Живая природа" ВКонтакте.
Ранее сотрудники нацпарка просили поддержать популяцию зубров, которая обитает в Поозерье. Узнать больше о животных и виде поддержки можно здесь.
Компания волков и кабанов попала на видео в "Смоленском Поозерье".7 животных встретились на подкормочкой площадке и не проявили агрессии друг к другу! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU