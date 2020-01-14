В Смоленском регионе МЖД выросло количество несчастных случаев на железной дороге

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:44:45+03:00

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В 2019 году в Смоленском регионе Московской железной дороги, который обслуживает Смоленскую область и частично Брянскую, Калужскую и Московскую области, нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта привели к росту числа происшествий, сообщает пресс-служба компании.

Фото: пресс-служба МЖД.

По сравнению с 2018 годом количество несчастных случаев на территории, которую обслуживает Смоленский регион, выросло на 3 – с 22 до 25. Однако следует отметить, что в Смоленской области число происшествий снизилось с 18 до 17.

- Для снижения и предотвращения несчастных случаев железнодорожники регулярно проводят информационно-разъяснительные мероприятия по правилам нахождения на объектах железнодорожного транспорта. В учебных учреждениях организуются уроки безопасности, проводятся профилактические беседы с детьми и их родителями, демонстрируются ролики по безопасности, раздаются специальные памятки. В преддверии зимних школьных каникул железнодорожники Смоленского региона МЖД провели открытые уроки по безопасности для детей в школах города Смоленска, в районных центрах Смоленской области, в Кировском центре социальной помощи семье и детям «Паруса надежды» Калужской области, в школах Можайского района Московской области, - рассказали сотрудники пресс-службы.

МЖД призывает граждан соблюдать правила безопасного поведения на железной дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU