2020-01-15T12:00:21+03:00
Происшествия

Пять боеприпасов времен войны уничтожили в Смоленской области

Находки хорошо сохранились и представляли опасность
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: из архива пресс-службы регионального МЧС.Фото: из архива пресс-службы регионального МЧС.
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Пять боеприпасов времен войны уничтожили в Смоленской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Разнокалиберные артиллерийские снаряды были обнаружены 14 января в деревнях Кириллы и Богданово Рославльского района. Пролежав многие десятилетия в земле, они хорошо сохранились и представляли опасность.

А между тем, смоленские автомобилисты предупреждают друг друга об опасной ловушке на дороге. На улице Николаева от "Оптики" в сторону Краснинского шоссе в правом ряду открылся люк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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