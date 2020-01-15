Пять боеприпасов времен войны уничтожили в Смоленской области
Находки хорошо сохранились и представляли опасность
Фото: из архива пресс-службы регионального МЧС.
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Пять боеприпасов времен войны уничтожили в Смоленской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Разнокалиберные артиллерийские снаряды были обнаружены 14 января в деревнях Кириллы и Богданово Рославльского района. Пролежав многие десятилетия в земле, они хорошо сохранились и представляли опасность.
А между тем, смоленские автомобилисты предупреждают друг друга об опасной ловушке на дороге. На улице Николаева от "Оптики" в сторону Краснинского шоссе в правом ряду открылся люк.
ИСТОЧНИК KP.RU