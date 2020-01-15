15 Янв. 2020 2020-01-15T12:00:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Пять боеприпасов времен войны уничтожили в Смоленской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Разнокалиберные артиллерийские снаряды были обнаружены 14 января в деревнях Кириллы и Богданово Рославльского района. Пролежав многие десятилетия в земле, они хорошо сохранились и представляли опасность.

А между тем, смоленские автомобилисты предупреждают друг друга об опасной ловушке на дороге. На улице Николаева от "Оптики" в сторону Краснинского шоссе в правом ряду открылся люк.

ИСТОЧНИК KP.RU