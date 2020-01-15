На Смоленщине втрое снизилось количесво ДТП на переездах

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:34:32+03:00

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В 2019 году на железнодорожных переездах Смоленского региона Московской железной дороги произошло 2 случая столкновения автомобилей с поездами, что в 3 раза меньше, чем в предыдущем году, сообщает пресс-служба компании. При этом число погибших водителей и пассажиров автотранспорта осталось на прежнем уровне – 2 человека. Причинами ДТП стали грубые нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении железной дороги.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий железнодорожники ведут комплексную работу: капитальный и текущий ремонт переездов, совместно с ГИБДД проводятся рейды по выявлению нарушителей правил дорожного движения, а также инструктаж водителей на автопредприятиях. Так, в 2019 году в Смоленском регионе МЖД отремонтировано 28 железнодорожных переездов.

Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.

ИСТОЧНИК KP.RU