На Смоленщине втрое снизилось количесво ДТП на переездах
В 2019 году на железнодорожных переездах Смоленского региона Московской железной дороги произошло 2 случая столкновения автомобилей с поездами, что в 3 раза меньше, чем в предыдущем году, сообщает пресс-служба компании. При этом число погибших водителей и пассажиров автотранспорта осталось на прежнем уровне – 2 человека. Причинами ДТП стали грубые нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении железной дороги.
Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий железнодорожники ведут комплексную работу: капитальный и текущий ремонт переездов, совместно с ГИБДД проводятся рейды по выявлению нарушителей правил дорожного движения, а также инструктаж водителей на автопредприятиях. Так, в 2019 году в Смоленском регионе МЖД отремонтировано 28 железнодорожных переездов.
Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.
ИСТОЧНИК KP.RU