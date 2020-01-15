15 Янв. 2020 2020-01-15T16:59:53+03:00

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В Ярцеве загорелась школа, сообщают сотрудники региоанльного МЧС. ЧП произошло в 14.31 15 января на улице Школьная в кабинете труда, который расположен на первом этаже здания.

Сообщается, что огонь охватил деревянные изделия. С появлением дыма в здании оперативно сработала пожарная сигнализация и персонал школы быстро вывел детей на улицу. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время огонь потушен и в здании проводится проветривание помещений.

- На сигнал о ЧП выезжали две автоцистерны ПСЧ-19, автоцистерна и автолестница ПСЧ-52, автоцистерна ПСЧ-28, СПТ, 16 человек личного состава. Площадь возгорания составила 5 м.кв, - сообщили в МЧС.

Напомним, это не первый случай, когда в Смоленской области горит школа. Другой инцидент произошел в ноябре 2019 года в столице региона в школе на 12 лет Октября - горела плитка в кабинете химии на втором этаже. ЧП также обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU