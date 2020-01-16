В Смоленске убрали мешающий пешеходам дорожный знак
В Смоленске убрали мешающий пешеходам дорожный знак, установленный на улице Соболева, сообщают автомобилисты в соцсетях. Ранее рабочие установили щит, предупреждающий водителей о круговом движении, аккурат посередине пешеходной дорожки. Пешеходы восприняли это решение оскорбительным.
- Особенно о мамах с колясками «позаботились», - подчеркнули администраторы женского клуба в соцсетях.
Однако после появления информации о знаке, городские власти быстро среагировали на недоразумение и оперативно направили бригаду для исправления ситуации. После обеда 15 января знак убрали.
ИСТОЧНИК KP.RU