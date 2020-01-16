2020-01-16T09:04:01+03:00
Общество

В Смоленске убрали мешающий пешеходам дорожный знак

Щит ранее был установлен посередине пешеходной дорожки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: Родион Разумков.Фото: Родион Разумков.
Изменить размер текста:

В Смоленске убрали мешающий пешеходам дорожный знак, установленный на улице Соболева, сообщают автомобилисты в соцсетях. Ранее рабочие установили щит, предупреждающий водителей о круговом движении, аккурат посередине пешеходной дорожки. Пешеходы восприняли это решение оскорбительным.

- Особенно о мамах с колясками «позаботились», - подчеркнули администраторы женского клуба в соцсетях.

Однако после появления информации о знаке, городские власти быстро среагировали на недоразумение и оперативно направили бригаду для исправления ситуации. После обеда 15 января знак убрали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске предлагают убрать поворот налево на улице 25 Сентября
В Смоленске показали, как выглядел первый водопровод
В Смоленском районе насмерть сбили человека
Смолянка завоевала два олимпийских "серебра" в Швейцарии
В Смоленске убрали мешающий пешеходам дорожный знак
Смоленск получит 1,3 млрд рублей на реставрацию крепостной стены
В Ярцеве загорелась школа
Под Смоленском главный бухгалтер УК подозревается в присвоении денег
Две машины с огромной партией сигарет задержали в Смоленской области
На Смоленщине втрое снизилось количесво ДТП на переездах
В Смоленске на федеральном ТВ покажут продолжение истории про Влада Бахова
Пять боеприпасов времен войны уничтожили в Смоленской области
В Смоленске автовор украл из машины барсетку и воспользовался картой
В центре Смоленска на улице провалился люк
Утром в Смоленске сбили девушку на "зебре"
В Смоленске демонтируют незаконные гаражи у школы
В Смоленске на четыре дня ограничат движение на улице Попова
Стеллы туристической навигации появятся в Смоленске