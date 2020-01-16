В Смоленске показали, как выглядел первый водопровод
Фрагменты трубы были найдены сотрудниками "Горводоканала" во время прокладки новых линий
Фото: smolvodokanal/twitter.com.
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В Смоленске сотрудники "Горводоканала" показали, как выглядел первый водопровод. Фотографии трубы опубликовали сотрудники муниципального предприятия в Твиттер.
Раньше в сердцевине целого ствола проделывали дыру, которая и служила протоком. Фрагмент трубы был найден во время прокладки новых линий.
ИСТОЧНИК KP.RU